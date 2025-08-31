Тюменка рассказала, как скорая помощь в Сочи превратила помощь детям в бизнес

Жительница Тюмени приехала с тремя детьми в отпуск в Адлер. Вскоре одна из девочек заболела, у ребенка были все симптомы ротовируса. Осмотревший малышку медик скорой помощи предложил поставить девочке капельницу, за которую взял 5 000 рублей и не стал говорить, что именно ввели ребенку. Об этом URA.RU рассказала мама пациентки.
«У дочери была рвота, диарея. Мы жили в гостевом доме. Увидели, что в соседнюю комнату приехала скорая, попросили посмотреть ребенка. Врач согласился, сказал, что есть признаки обезвоживания и нужно лечь в больницу. Либо же можно прямо в гостинице поставить капельницу, которая сделает чудо и заменит три дня в стационаре. Цену озвучил в 5 000 рублей», — рассказала URA.RU тюменка.
Отправляться на госпитализацию было проблематично: женщине не с кем было оставить двух других несовершеннолетних детей, а вылет домой был уже через день. Обеспокоенная мать согласилась заплатить за процедуру. При этом медик не стал озвучивать, что именно вводят ребенку, уклончиво ответив, что это коктейль из разнообразных медикаментов.
«Оплату я перевела доктору на личную карту. Никаких документов, даже о произведенном осмотре, мне не выдали. Уже позднее, отойдя от стресса, поняла: очень странно, что государственная скорая взяла деньги за помощь ребенку. Тем более что все документы, включая ОМС, у нас были на руках», — отметила тюменка.
Мнение юриста
Прокомментировать ситуацию URA.RU попросило юриста-практика Романа Устинова, руководителя ООО «Ustinov Legal Consulting». Он дал правовую оценку произошедшему.
“Экстренная помощь государственной скорой — бесплатна. Брать деньги «на карту» за капельницу для ребенка без договора, чека и информирования — нельзя. Это нарушает Конституцию, а также постановление правительства РФ "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг". Деньги подлежат возврату как неосновательное обогащение, а у контролеров и правоохранителей возникают вопросы к медорганизации и конкретному сотруднику”, — отметил юрист.
Он отметил, что взыскание денег с пациента за помощь, входящую в программу ОМС (тем более в экстренной ситуации), недопустимо. Закон обязывает до вмешательства предоставить сведения о диагнозе, методах, рисках, препаратах и прочем, а также оформить информированное добровольное согласие законного представителя ребенка. Отсутствие записей о составе инфузии и письменного согласия — дополнительное нарушение прав пациента.
При этом платные услуги не запрещены, однако их предоставление требует до заключения договора информировать пациента «о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы госгарантий» и заключать договор в письменной форме с обязательным чеком. В ситуации с тюменкой договора не было, о бесплатной альтернативе проинформировали формально, чек не выдали, расчет провели на личную карту. Это квалифицируется как навязывание платной услуги при наличии бесплатной.
“Полученные 5 000 рублей подлежат возврату как неосновательное обогащение. Экстренная помощь (включая выезд скорой и необходимые вмешательства) в РФ — бесплатна, любые «платные капельницы» от государственной скорой без договора и чека — тревожный сигнал”, — отметил Роман Устинов.
В сомнительных ситуациях стоит требовать следующие документы:
- выписку о препаратах, дозах, показаниях;
- письменное информированное согласие (для детей — от законного представителя);
- кассовый чек, либо уезжайте в стационар/приемное отделение.
URA.RU направило запрос в «Станцию скорой медицинской помощи» в Сочи (к ней относится филиал подразделения в Адлере). Также запрос направлен в Минздрав Краснодарского края. Ответы ожидаются.
