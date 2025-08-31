31 августа 2025

Прощай, урожай: на Тюмень надвигаются первые заморозки

В Тюмени 2 и 3 сентября ожидаются заморозки до -3 градусов
Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с
Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с Фото:

В Тюменскую область придут заморозки — ночью 2 и 3 сентября похолодает до -3 градусов. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«В ночные часы 2 и 3 сентября местами по югу Тюменской области ожидается опасное явление — заморозки в приземном слое 0...-3 градуса. 3 и 4 сентября прогнозируется умеренный дождь, местами туман», — указано в сообщении метеосервиса.

Днем температура поднимется до +21 градуса. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с. 

