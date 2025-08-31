Спикера горсобрания Чебаркуля Баландина, исключенного из ЕР, сняли с выборов

Председателя собрания депутатов Чебаркуля (Челябинская область) Николая Баландина, исключенного из «Единой России» в связи с утратой доверия, сняли с выборов в собрание депутатов. Информация об этом содержится на сайте облизбиркома.
«Баландин Николай Сергеевич, председатель собрания депутатов Чебаркульского городского округа шестого созыва. Выбывший после регистрации кандидат», — информирует сайт избиркома.
Николай Баландин был исключен из партии «Единая Россия» 26 августа. Именно эта партия выдвинула Баландина на выборы в новый созыв собрания депутатов. Как пояснили URA.RU в региональном отделении ЕР, кандидатуру Баландина отозвал с выборов Чебаркульский местный политсовет.
Поводом для исключения стала дискредитация партии (пункт 4.3.2 Устава ЕР). По мнению однопартийцев, Баландин вел на муниципальные выборы свой пул из двух десятков кандидатов-самовыдвиженцев.
Помимо Баландина, из предвыборной гонки выбыли три кандидата-самовыдвиженца. Это кандидат по округу № 6 Алексей Лыкасов, кандидат по округу № 9 Евгений Мешков и кандидат по округу № 4 Алексей Пилипенко.
