Два сбежавших арестанта из СИЗО в Екатеринбурге работали на ВСУ

Два арестанта, сбежавшие из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге — 24-летний Александр Ч. и 25-летний Иван К. — получили приговор по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.
«Оба содержались под стражей с 7 мая 2023 года», — сказал собеседник. По предварительным данным, оба молодых человека были сторонниками признанной террористической и запрещенной на территории РФ организации, они работали по указке украинских спецслужб. О побеге стало известно днем 1 сентября. Сотрудников силовых ведомств подняли по тревоге, они занимаются розыском. «Вероятно, оба ждали апелляцию либо этапирования в колонию», — предположил собеседник
