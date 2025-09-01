Два сбежавших арестанта из СИЗО в Екатеринбурге работали на ВСУ

Два сбежавших арестанта из СИЗО в Екатеринбурге выполняли задания ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчин осудили в 2023 году (архивное фото)
Мужчин осудили в 2023 году (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта

Два арестанта, сбежавшие из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге — 24-летний Александр Ч. и 25-летний Иван К. — получили приговор по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

«Оба содержались под стражей с 7 мая 2023 года», — сказал собеседник. По предварительным данным, оба молодых человека были сторонниками признанной террористической и запрещенной на территории РФ организации, они работали по указке украинских спецслужб. О побеге стало известно днем 1 сентября. Сотрудников силовых ведомств подняли по тревоге, они занимаются розыском. «Вероятно, оба ждали апелляцию либо этапирования в колонию», — предположил собеседник 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два арестанта, сбежавшие из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге — 24-летний Александр Ч. и 25-летний Иван К. — получили приговор по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Оба содержались под стражей с 7 мая 2023 года», — сказал собеседник. По предварительным данным, оба молодых человека были сторонниками признанной террористической и запрещенной на территории РФ организации, они работали по указке украинских спецслужб. О побеге стало известно днем 1 сентября. Сотрудников силовых ведомств подняли по тревоге, они занимаются розыском. «Вероятно, оба ждали апелляцию либо этапирования в колонию», — предположил собеседник 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...