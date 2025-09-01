FT: с самолетом Урсулы фон дер Ляйен произошел инцидент

Пилоты самолета, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены совершить ручную посадку в аэропорту Пловдива (Болгария) из-за сбоя навигационной системы GPS. Об этом сообщила одна из британских газет.
«Во всей зоне аэропорта GPS отключился... Пилот, круживший над аэропортом около часа, принял решение посадить самолет вручную, используя аналоговые карты... Это, несомненно, произошло из-за [стороннего] вмешательства», — пишет Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 31 августа прибыла в Болгарию, продолжая свое турне по так называемым прифронтовым странам, куда вошли государства Балтии, Финляндия, Польша, Румыния и Болгария. Еврокомиссия не включила в этот перечень Венгрию и Словакию, несмотря на то, что они также имеют общие границы с Россией, Белоруссией и Украиной.
В ходе визита в каждую из перечисленных стран председатель ЕК посещает военные объекты и выступает с призывами ускорить процессы милитаризации в Европе. Так, фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Дональд Туск совершили визит на польско-белорусскую границу, передает RT.
