Болеющую раком звезду «Полицейского с Рублевки» внесли в базу «Миротворец»*

Российский актер Роман Попов, известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Сообщается в новостном агентстве.
Поводом стало его интервью годичной давности о пребывании в зоне СВО. При этом актер сейчас борется с рецидивом рака мозга. В карточке артиста указано, что он «российский военный преступник» и «соучастник преступлений против Украины», сообщает Постньюс.
Ранее российский актер Павел Деревянко был включен в базу украинского сайта «Миротворец» с формулировкой «соучастник преступлений против Украины». Основанием стала его поездка в Донбасс и публичные высказывания в поддержку СВО.
* «Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.