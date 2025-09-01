Болеющую раком звезду «Полицейского с Рублевки» внесли в базу «Миротворец»*

Актера Романа Попова внесли в базу «Миротворца»* из-за интервью о СВО
Сейчас актер борется с рецидивом рака мозга, сообщает Постньюс
Сейчас актер борется с рецидивом рака мозга, сообщает Постньюс

Российский актер Роман Попов, известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Сообщается в новостном агентстве.

Поводом стало его интервью годичной давности о пребывании в зоне СВО. При этом актер сейчас борется с рецидивом рака мозга. В карточке артиста указано, что он «российский военный преступник» и «соучастник преступлений против Украины», сообщает Постньюс

Ранее российский актер Павел Деревянко был включен в базу украинского сайта «Миротворец» с формулировкой «соучастник преступлений против Украины». Основанием стала его поездка в Донбасс и публичные высказывания в поддержку СВО.

* «Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ

