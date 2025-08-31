Сургутяне будут два часа ждать выхода на сцену популярного рэпера

Популярный у молодежи рэпер Yanix приедет на гастроли в Сургут (ХМАО). Гостей начнут собирать за пару часов до концерта, однако организаторы предупредили, что артист выйдет на сцену не сразу.
«Открытие дверей в 18:00. Выход артиста на сцену — не ранее 20:00», — говорится в сообщении из сообщества в соцсети «ВКонтакте», где организаторы публикуют информацию о концерте в Сургуте.
Кроме Yanix в Сургуте выступит и рэпер Баста. В октябре он выйдет на городскую сцены дважды: на каждый из концертов еще остались билеты.
Ранее URA.RU рассказывало об артистах, которых больше всего ждут в ХМАО осенью. Билеты на концерты звезд — уже почти на вес золота. Среди любимчиков югорчан — Сергей Лазарев, Игорь Николаев и группа «Любэ».
