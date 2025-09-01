В Екатеринбурге адвокатов не пустили в СИЗО-1 после побега арестантов

После побега двух арестантов из СИЗО №1 в Екатеринбурге адвокатам было отказано во входе для встречи со своими доверителями. Несколько юристов, собравшихся у здания изолятора, сообщили URA.RU о возникшей ситуации.
«Защитников не пустили в учреждение. Причины официально не назывались, однако подобные меры обычно предпринимаются в случае чрезвычайных происшествий для обеспечения безопасности и проведения оперативных мероприятий», — поделился собеседник. Один из защитников сообщил URA.RU, что в подобных ситуациях арестантов могут этапировать в другие изоляторы на неопределенный срок.
Побег произошел 1 сентября 2025 года. Вскоре после инцидента силовые структуры были приведены в состояние повышенной готовности, а на месте начались масштабные поисковые мероприятия. Согласно сведениям источников, заключенные могли ожидать рассмотрения апелляционных жалоб либо этапирования в исправительные учреждения для дальнейшего исполнения приговора.
Среди сбежавших могут числиться 24-летний Александр Ч. и 25-летний Иван К. С мая 2023 года оба находились под арестом, будучи осужденными по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт).
В настоящее время правоохранительные органы продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание беглецов. Территория следственного изолятора №1 находится под усиленной охраной, а доступ на объект ограничен для всех, не участвующих в расследовании. Представители силовых ведомств пока воздерживаются от официальных комментариев относительно деталей происшествия. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
