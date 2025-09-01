Два арестанта сбежали из СИЗО в Екатеринбурге: онлайн-трансляция

В Екатеринбурге из СИЗО сбежали два арестанта
Сотрудников силовых ведомств подняли по тревоге
Сотрудников силовых ведомств подняли по тревоге
В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта

В Екатеринбурге, по неофициальным данным, из следственного изолятора №1 сбежали два арестанта. Сотрудников силовых ведомств подняли по тревоге, рассказали URA.RU три источника. Агентство в режиме онлайн следит за развитием событий. 

15:48 Сбежавшие арестанты получили приговор и содержались под стражей с мая 2023 года. Они поддерживали организацию, признанную террористической, запрещенной на территории РФ, и действовали по указаниям украинских спецслужб.

15:32 Возле СИЗО сейчас спокойно. Сотрудники держат ситуацию на контроле.

15:26 На данный момент адвокатов не пускают в СИЗО. Один из защитников пояснил, что при таком ЧП арестантов увозят в другие СИЗО на неопределенный срок.

15:24 Сбежавшие из следственного изолятора №1, арестанты, — 24-летний Александр Ч. и 25-летний Иван К. — получили приговор по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

15:23 «Работают на привоз [арестантов], на вывоз нет. Работа судов затруднена, заключенных не доставляют туда», — сообщил наш источник.

15:21 Обстановка возле Верх-Исетского суда на данный момент такая. «Сотрудники полиции ходят с автоматами», — передает читатель URA.RU.

15:19 По словам одного из источников, фигуранты, которые сбежали, могут обвиняются по ст. 205 УК РФ (Террористический акт). Побег, по предварительным данным, был совершен сегодня.

