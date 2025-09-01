ФАС выявила медицинский картель в Свердловской области на сотни миллионов рублей

Антимонопольщики выявили картель на рынке медицинских изделий на 949,2 миллиона рублей в пяти регионах, в числе которых есть Свердловская область. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России.
«Признаки незаконного соглашения выявлены на территориях города Москвы, Республики Северная Осетия, Ростовской области, Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа», — пояснили там. По их данным, в деле замешаны ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и индивидуальный предприниматель.
Их подозревают в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвукового исследования и других устройств. Если вину докажут, им грозят оборотные штрафы по статье 14.32 КоАП РФ.
