Челябинский блогер Дима Масленников показал архивный снимок из первого класса. Фото

Дима Масленников окончил школу уже в Москве
Дима Масленников окончил школу уже в Москве Фото:

Блогер Дмитрий Масленников, родившийся в Усть-Катаве Челябинской области, опубликовал архивное фото своей первой линейки в День знаний. Снимком он поделился в личном telegram-канале.

«Это Дима, и он тут пошел в первый класс города Усть-Катав. Это было как будто не со мной, а в другой жизни. Всех с Днем знаний, дорогие мои», — написал Масленников в telegram-канале «Дима Масленников Блоггер».

За 20 минут публикация собрала несколько десятков тысяч реакций. Ранее, в июне 2025 года, Масленников приезжал в Челябинск в качестве гостя VK Fest, где работал на стенде VK Видео и раздавал автографы поклонникам.

Так выглядел Дима Масленников, когда впервые пошел в школу
Так выглядел Дима Масленников, когда впервые пошел в школу
Фото:

