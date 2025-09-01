Блогер Дмитрий Масленников, родившийся в Усть-Катаве Челябинской области, опубликовал архивное фото своей первой линейки в День знаний. Снимком он поделился в личном telegram-канале.
«Это Дима, и он тут пошел в первый класс города Усть-Катав. Это было как будто не со мной, а в другой жизни. Всех с Днем знаний, дорогие мои», — написал Масленников в telegram-канале «Дима Масленников Блоггер».
За 20 минут публикация собрала несколько десятков тысяч реакций. Ранее, в июне 2025 года, Масленников приезжал в Челябинск в качестве гостя VK Fest, где работал на стенде VK Видео и раздавал автографы поклонникам.
