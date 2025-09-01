FT: Песков прокомментировал причастность России к происшествием с самолетом фон дер Ляйен

Россия не имеет никакого отношения к сбою при посадке самолета, на борту которого находилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.
На фоне распространяющихся слухов Песков выступил с комментарием, в котором опроверг любые обвинения в адрес России. «Ваша информация неверна», — ответил пресс-секретарь в беседе с журналистами Financial Times.
Ранее в международных СМИ появилась информация о происшествии с самолетом, на борту которого находилась председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. В момент подлета к болгарскому аэропорту воздушное судно столкнулось с трудностями: навигационная система GPS перестала работать. Пилот был вынужден более часа кружить над аэропортом, после чего принял решение осуществить посадку вручную, используя бумажные карты. Как сообщает Financial Times, после инцидента в ряде западных изданий появились предположения о возможной причастности России к сбою навигационной системы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.