Журналистам, находящимся на саммите ШОС в Тяньцзине, подарили вещи с его символикой. В том числе сувениров удостоилась и корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая и предоставила нам фотографии.
Саммит ШОС проходит с 31 августа по 1 сентября. Также на месте находится еще корреспондент URA.RU Роман Наумов. В Китае президент РФ Владимир Путин провел ряд встреч с иностранными лидерами, а также он станет гостем на параде, посвященном 80-летию победы Китая в борьбе с японской оккупацией.
В комплект подарков с саммита вошли зонтик, рюкзак, футляр, дневник, ручка и открытки. Фотографии сувениров которые были предоставлены журналистам — в материале URA.RU.
