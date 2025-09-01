Каждая нефтяная сделка Индии осуществляется с соблюдением всех международных требований и ограничений. Утверждения о превращении Индии в «прачечную» для российской нефти не соответствуют действительности и являются далекими от правды. Об этом заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.
«Некоторые критики утверждают, что Индия превратилась в „прачечную“ для российской нефти. Это далеко от истины», — написал Пури в своей статье для издания The Hindu. По словам министра, Индия уже десятилетиями занимает четвертое место в мире по экспорту нефтепродуктов, и этот статус был достигнут задолго до начала конфликта на Украине. Пури также обратил внимание на тот факт, что многие европейские страны, отказавшись от прямых закупок российской нефти, перешли на импорт топлива, произведенного из российской нефти на индийских заводах.
Обвинения в адрес Индии прозвучали со стороны советника Белого дома Питера Наварро, который заявил, что закупки российской нефти косвенно способствуют продолжению боевых действий на Украине. С резкой критикой в адрес Нью-Дели выступил и министр финансов США Скотт Бессент, а также ряд других западных политиков. В ответ на эти заявления Хардип Сингх Пури отметил, что решение Индии продолжать закупки нефти у России действительно вызвало широкий резонанс в международных кругах. Однако министр подчеркнул, что все индийские нефтяные компании строго следуют правилам, установленным странами G7 и Евросоюзом, включая систему ограничения цен на российскую нефть.
Система ограничения цен на российскую нефть была введена странами G7 и Европейским союзом в декабре 2022 года. В феврале 2023 года вступили в силу ограничения на экспорт нефтепродуктов, предусматривающие потолок цен в 100 долларов за баррель дизельного топлива и 45 долларов за баррель мазута. Компании из стран G7 не имеют права предоставлять услуги по транспортировке и страхованию российских нефтепродуктов, если они продаются по цене выше установленного лимита. В июле 2025 года ЕС принял решение о дополнительном снижении потолка цен на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель.
В ответ на продолжающиеся закупки российской нефти США в августе ввели для Индии 25-процентную пошлину, увеличив общую ставку на экспорт индийских товаров в Штаты до 50%. Этот шаг Вашингтона был воспринят в Нью-Дели как несправедливый и неоправданный.
