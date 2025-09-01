Аxios: США настраивает Европу против Индии и требует ввести санкции

США настаивает на введении пошлин против Индии
США настаивает на введении пошлин против Индии Фото:

США призвали европейские страны ввести дополнительные пошлины против Индии и рассмотреть возможность полного прекращения поставок российской нефти и газа в страну. Об этом сообщает издание Axios.

«Администрация президента Дональда Трампа призывает Европу ввести дополнительные пошлины на товары из Индии, как это сделали США», — сказано в сообщении. При этом отмечается, что 27 августа вступили в силу дополнительные 25-процентные пошлины США на импорт из Индии.

Кроме того, подчеркивается, что США настаивают на координации действий, чтобы усилить давление на Москву и не допустить обхода санкций через третьи страны. В Вашингтоне отмечают, что Великобритания и Франция демонстрируют большую конструктивность, тогда как ряд других стран ЕС «хотят, чтобы США понесли все расходы».

