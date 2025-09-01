Bloomberg рассказало о лимузинной дипломатии Путина

Bloomberg: поездки на Aurus с политиками стали инструментом дипломатии Путина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В США обратили внимание на деталь в переговорах Путина и Моди
В США обратили внимание на деталь в переговорах Путина и Моди Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент России Владимир Путин использует поездки на отечественном автомобиле Aurus с главами иностранных государств как элемент дипломатии. Об этом сообщает одно из американских информагентств. Поводом для публикации стал совместный выезд на Aurus российского лидера и премьер-министра Индии Нарендры Моди с площадки саммита ШОС к месту проведения двусторонней встречи.

«Подобные мероприятия позволяют Путину демонстрировать Aurus мировым лидерам, что делает его одновременно и дипломатическим инструментом, и шансом повысить престиж роскошного автомобиля российского производства за рубежом», — пишет Bloomberg. Личное общение Путина и Моди продолжалось около часа.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры в рамках двусторонней встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Лидеры рассмотрели вопросы сотрудничества в экономической, финансовой и энергетической областях. В ходе встречи также были затронуты региональные и мировые вопросы, включая обсуждение текущей ситуации вокруг урегулирования конфликта на Украине, передает RT.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. На мероприятии присутствуют свыше 20 руководителей государств, включая президента России Владимира Путина, а также делегации международных организаций. На месте событий присутствуют корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. За актуальными новостями следите в специальном сюжете агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин использует поездки на отечественном автомобиле Aurus с главами иностранных государств как элемент дипломатии. Об этом сообщает одно из американских информагентств. Поводом для публикации стал совместный выезд на Aurus российского лидера и премьер-министра Индии Нарендры Моди с площадки саммита ШОС к месту проведения двусторонней встречи. «Подобные мероприятия позволяют Путину демонстрировать Aurus мировым лидерам, что делает его одновременно и дипломатическим инструментом, и шансом повысить престиж роскошного автомобиля российского производства за рубежом», — пишет Bloomberg. Личное общение Путина и Моди продолжалось около часа. Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры в рамках двусторонней встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Лидеры рассмотрели вопросы сотрудничества в экономической, финансовой и энергетической областях. В ходе встречи также были затронуты региональные и мировые вопросы, включая обсуждение текущей ситуации вокруг урегулирования конфликта на Украине, передает RT. Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. На мероприятии присутствуют свыше 20 руководителей государств, включая президента России Владимира Путина, а также делегации международных организаций. На месте событий присутствуют корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. За актуальными новостями следите в специальном сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...