Bloomberg рассказало о лимузинной дипломатии Путина

Президент России Владимир Путин использует поездки на отечественном автомобиле Aurus с главами иностранных государств как элемент дипломатии. Об этом сообщает одно из американских информагентств. Поводом для публикации стал совместный выезд на Aurus российского лидера и премьер-министра Индии Нарендры Моди с площадки саммита ШОС к месту проведения двусторонней встречи.
«Подобные мероприятия позволяют Путину демонстрировать Aurus мировым лидерам, что делает его одновременно и дипломатическим инструментом, и шансом повысить престиж роскошного автомобиля российского производства за рубежом», — пишет Bloomberg. Личное общение Путина и Моди продолжалось около часа.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры в рамках двусторонней встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Лидеры рассмотрели вопросы сотрудничества в экономической, финансовой и энергетической областях. В ходе встречи также были затронуты региональные и мировые вопросы, включая обсуждение текущей ситуации вокруг урегулирования конфликта на Украине, передает RT.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. На мероприятии присутствуют свыше 20 руководителей государств, включая президента России Владимира Путина, а также делегации международных организаций. На месте событий присутствуют корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. За актуальными новостями следите в специальном сюжете агентства.
