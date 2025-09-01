Янукович согласился со словами Путина про попытки Запада втянуть Украину в НАТО

Бывший президент Украины Виктор Янукович поддержал заявление главы России Владимира Путина о том, что попытки стран Запада втянуть Киев в НАТО стали одной из ключевых причин конфликта на Украине. Об этом Янукович сообщил, комментируя высказывание российского лидера, прозвучавшее на полях саммита ШОС.
«Да, Владимир Владимирович совершенно прав», — заявил Янукович, отвечая на вопрос о причинах украинского конфликта. Его слова передает РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин на полях ШОС сообщил, что одной из ключевых причин возникновения конфликта на Украине стали попытки Запада интегрировать эту страну в НАТО, передает «Царьград». По словам Путина, события 2014 года, когда на Украине произошел госпереворот, а прежнее руководство, не поддерживавшее курс на вступление в Североатлантический альянс, было отстранено от власти, также сыграли значительную роль в эскалации противостояния.
На саммите ШОС присутствуют журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Актуальная информация о ходе мероприятия регулярно публикуется в специальном новостном сюжете агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.