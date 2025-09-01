Россиян пугают, что их аккаунты появятся в MAX до регистрации

Сообщения о том, что в мессенджере MAX якобы автоматически появляются аккаунты пользователей, которые не устанавливали программу, не соответствуют действительности. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
В пресс-службе MAX объяснили, что создать аккаунт в мессенджере можно только после скачивания приложения, ввода номера телефона и подтверждения через SMS-код. В компании опровергли недостоверные сообщения ряда telegram-каналов. В том числе, представители мессенджера назвали информацию об автоматической регистрации пользователей в MAX фейком в беседе с RT и «Осташко! Важное».
На официальном сайте мессенджера размещена подробная инструкция по созданию аккаунта в MAX. В ней указано: регистрация возможна только через номер телефона и подтверждающий код из SMS. Пользователь должен самостоятельно установить приложение, ввести номер и получить шестизначный код для активации профиля. Это полностью исключает возможность регистрации без ведома владельца номера.
Кроме того, в мессенджере MAX действует ряд функций для защиты пользователей от мошенничества. Среди них — определитель номера и режим приватности, который позволяет скрывать личную информацию и ограничивать круг лиц, способных связаться с владельцем аккаунта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.