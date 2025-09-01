В Сургуте появился первый Ц класс. Фото

В Сургуте появился первый Ц класс в школе №9
В школе Сургута появилось 30 первых классов
В школе Сургута появилось 30 первых классов Фото:

В Сургуте (ХМАО) в школе №9 в этом году сформировали 30 первых классов. Чтобы различать их, к буквам в обозначении добавили цифры.

«МБОУ СШ №9. Торжественные линейки: 1 корпус — 5 первых классов, 2 корпус — 4 первых класса, 3 корпус — 12 первых классов, 4 корпус — 9 первых классов», — указано на странице школы на «Госуслугах».

Аналогичное количество первых классов в школе №9 набрали и в 2022 году. В этом году поток первоклассников оказался сопоставимым, в администрацию города направлен запрос.

Всего в Сургуте в новом учебном году за парты сядут более шести тысяч первоклассников. Прием заявлений продолжится до 5 сентября. «Дорогие первоклашки, самые добрые слова сегодня для вас — вы обрели новый дом, где вас примут учителя с теплотой, заботой и любовью! Родители, я желаю нам с вами в этом учебном году самого главного — мудрости и терпения. В добрый путь! С Днем знаний!» — поздравил сургутян глава города Максим Слепов на торжественной линейке.

