Ушаков: Путин и Трамп договорились на счет Украины на Аляске

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп на встрече в Анкоридже (Аляска) договорились о дальнейших шагах по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры двух стран обсудили продолжение контактов, которые ранее велись между Россией и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
«В кулуарах это (украинский конфликт — прим. URA.RU), естественно, обсуждалось... Договоренности — это продолжение контактов, которые президент проводил с господином Уиткоффом. Все накопленное в ходе пяти визитов Уиткоффа в Москву ... было основой для разговора между нашим президентом и президентом США, и после этого президенты условились о том, как они будут действовать дальше», — рассказал Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в telegram-канале корреспондента.
Помощник президента также уточнил, что тема Украины стала одной из ключевых на переговорах на саммите ШОС в Китае. Путин подробно рассказал о содержании достигнутых договоренностей председателю КНР Си Цзиньпину и премьер-министру Индии Нарендре Моди. Кроме того, по словам Ушакова, договоренностей о трехсторонней встрече с участием президента Украины Владимира Зеленского между Путиным и Трампом не было.
Ранее в ходе саммита ШОС Владимир Путин выразил уверенность в том, что достигнутое на переговорах в Аляске взаимопонимание будет способствовать продвижению мирного урегулирования украинского конфликта. Глава российского государства также сообщил о планах проинформировать партнеров по ШОС о итогах встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
На саммите ШОС работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. За актуальными новостями следите в специальном сюжете агентства.
