На брифинге Герасимова заметили карту Украины без Николаева и Одессы

На опубликованном Минобороны России видео с брифингом начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова РБК заметило необычную карту Украины без Одесской и Николаевской области в составе. Видеозапись была посвящена итогам весенне-летней кампании 2025 года и опубликована на официальных ресурсах ведомства.
На пятнадцатой секунде опубликованного видео на стене за Герасимовым, рядом с дверью, была представлена карта. На схеме отображены территории Украины и прилегающие регионы России, имеющие выход к морю. Во время показа карты Герасимов заявил, что российские силы продолжают активное наступление практически по всей линии фронта.
Согласно изображенной карте, Украина лишена доступа к морскому побережью. Помимо ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые ранее были включены в состав России, в новых предполагаемых границах отсутствуют также Одесская и Николаевская области.
