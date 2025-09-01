Путин раскрыл, почему к саммиту ШОС приковано внимание Запада

Саммит ШОС, который прошел в китайском Тяньцзине, может запустить процессы усиления безопасности в границах азиатского региона. Комментируя итоги встречи союзников, эксперты отмечают, что риски в АТР растут. Сейчас страны ШОС и их партнеры следуют принципу «развитие ради безопасности». Но многое будет зависеть от геополитической обстановки, торговых войн объявленных США и усилий Запада по сохранению своего влияния в мире. Президент РФ Владимир Путин дал понять, что время гегемонов прошло.
Подольше поспать в Китае не получится. Жители Поднебесной, судя по постепенно нарастающему шуму с улицы, доносящегося в окно гостиницы, начинают просыпаться примерно с 4 часов. И собравшимся на саммит ШОС лидерам пришлось подстраиваться под местные традиции: лидер Китая Си Цзиньпин ожидал их в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» уже в 10 утра.
После официальной встречи на красной дорожке лидеры могли еще пообщаться «на ногах» в кулуарах. Путин не упустил удобного момента, чтобы поговорить коротко с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После вместе, держась за руки, подошли к Си. Кажется, тот самый «треугольник РИК», о котором говорил в 1990-х еще тогдашний глава МИД России Евгений Примаков, действительно готов отбросить все противоречия (это касается, конечно, сложных отношений Китая и Индии) и наладить максимально тесное партнерство.
Как лидер страны, председательствующей в этом году в ШОС, глава КНР Си Цзиньпин выступал первым. Он заявил, что ШОС будет «укреплять солидарность и расширять взаимодействие». «Мы будем полноценно использовать потенциал и преимущества каждой страны, сообща нести ответственность за мир, стабильность, развитие и процветание региона, придерживаться принципа взаимной выгоды и обоюдного выигрыша», — заявил Си.
ШОС будет выступать против холодной войны, расовой конфронтации и травли, сказал лидер Китая. Страны организации заинтересованы в полицентричном мироустройстве и многосторонней торговой системе.
Си говорил о создании банка развития ШОС, что позволит обеспечить более мощную поддержку для безопасности и экономического сотрудничества всех членов организации.
Каждый из десяти лидеров стран-участниц ШОС говорил о единстве и партнерстве. Фактически это был коллективный вызов Западу, чего, собственно, в США и в Европе и боялись, неслучайно к саммиту было приковано пристальное внимание.
Российский президент получил слово практически в конце, он был восьмым — главы государств выступали в алфавитном порядке (по первой букве в названии страны). Путин говорил о важности сохранения принципов работы ООН. Он отметил, что итоговой Тяньцзиньской декларации «отражены согласованные подходы стран-участниц по насущным вопросам глобальной и региональной повестки дня». А стратегия развития организации до 2035 года «предопределяет магистральные направления деятельности ШОС в политике, экономике, безопасности, гуманитарной сфере».
Путин подчеркнул, что Россия выступает за выпуск совместных облигаций и за создание в ШОС собственной платежно-расчётной и депозитарной инфраструктуры. Поддерживает Москва и «формирование банка совместных инвестиционных проектов».
«Все это позволит повысить эффективность наших экономических обменов, обезопасить их от колебаний внешней конъюнктуры в рамках ШОС», — убежден российский лидер.
По словам Путина, ШОС вносит «ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всем евразийском континенте». «Тем самым ШОС помогает заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимального широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной, а значит, не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счет безопасности других», — отметил Путин.
Примером несправедливого подхода служит украинский конфликт. Путин еще раз напомнил, что этот конфликт начался «не в результате нападения России на Украину, а в результате госпереворота в Киеве» и в результате «постоянных попыток Запада втянуть Украину в НАТО». «Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса.
Понимание, достигнутое на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идет в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», — заявил Путин.
Саммит ШОС прошел, спустя две с небольшим недели со дня встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, которую упомянул российский лидер. Разговор лидеров стран ШОС состоялся на фоне объявленной президентом США Трампом торговой войны с крупнейшими (и не только) странами организации, а также на фоне растущих рисков вооруженных конфликтов. Достаточно вспомнить июньскую 12-дневную войну между Израилем, к которому присоединились США, и членом ШОС Ираном, непродолжительную войну между членами ШОС Индией и Пакистаном, а также между партнером по диалогу ШОС Камбоджей и Таиландом.
Кроме того, за несколько дней до старта саммита секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в своей статье для «РГ» написал, что США, Великобритания и Германия хотят вернуться в Афганистан. «Неслучайно их эмиссары в последнее время зачастили в Кабул», — пишет Шойгу. На минуточку: Афганистан, как бы это ни было удивительно, имеет статус наблюдателя ШОС, а это — всего один шаг до полноправного членства в организации.
Афганистан — не единственная территория, где Запад хочет закрепиться. Весь Азиатско-Тихоокеанский регион (правда, США называют его Индо-Тихоокеанский регион) в зоне особого внимания стран НАТО. И те же опасения, что высказывает много лет Россия из-за приближении к ее границам инфраструктуры Альянса, как никогда актуальны и для большинства стран ШОС, и для тех стран, которые присоединились к организации в рамках расширенного формата ШОС+.
Риски со стороны Запада становятся все больше, поэтому все больше стран стараются оказаться «под крылом» более сильных партнеров. В ШОС это, безусловно, России и Китай, говорят эксперты.
Этот евразийский блок, который составляет два полюса формирующегося многополярного мира, противостоит третьему полюсу — США, считает замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. «Россия выступает за многополярный мир, а ШОС — один из инструментов становления многополярности. В нем Россия представляет военное крыло, Китай — экономическое. Мы находимся в стадии финализации многополярного проекта, поэтому популярность ШОС стремительно растет. Все больше государств, которые после распада СССР переориентировались на США, видят альтернативу глобализму, которую им предлагают Россия и Китай.
Это дает шанс миру на новую спокойную и безопасную эпоху. Но пока глобалистский, проамериканский мир сохраняется, поэтому и опасность нарушения стабильности велика», — считает Макеева.
По словам политолога Центра цивилизационных стратегий Виталия Волчкова, модель, которую использует ШОС, набирает популярность, так как она создает основу развития государств. «Развитие — это фундаментальный интерес всех стран, несмотря на то, что они разные по своему потенциалу и находятся на разном уровне. Модель сотрудничества, которую предлагает ШОС, позволяет им расти. Она цивилизационно не ограничивает развитие стран, в отличие от западной модели, которая построена на принципах доминирования одних над другими», — поясняет Волчков.
При этом, по словам политолога, все видят пример России, которая в своем противостоянии с Западом делает упор на «разумные формы решения как внутриполитических вопросов развития, так и внешнеполитических». Россия для многих — пример эффективной борьбы с давлением Запада. «Суть предложенной ранее Путиным идеи Большого евразийского партнерства в качестве ключевой цели ШОС заключается в том, что задачи обороны и безопасности могут быть решены только на платформе экономического развития.
Если мы говорим о коллективной безопасности, должно быть и коллективное развитие, а значит – углубление форм партнерства. А система безопасности должна строиться без участия и без влияния нерасположенных на континенте стран», — объяснил Виталий Волчков.
Но в расширении ШОС могут скрываться и серьезные риски. По мнению завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимира Евсеева, некоторые государства, которые пытаются повысить свой статус в ШОС, делают это не из собственных интересов, а потому, что «этого хочет Запад». В пример политолог приводит Азербайджан и Армению, которые являются партнерами по диалогу, но Ереван уже заявил о желании стать полноправным членом ШОС.
«Внутри ШОС будет такой “троянский конь” западных элит, которые хотят добиться разложения организации изнутри.
Это не нужно ни России, ни Китаю, которые стояли у истоков ШОС. Чтобы избежать рики, оборонную составляющую в ШОС нужно пересматривать, и начинать переформатирование необходимо с российско-китайских договоренностей», — полагает эксперт.
