В чем особенность отношений между Россией и Китаем

Китай всегда на первое место ставит отношения с Россией, а потом уже с США и ЕС. Отношения между РФ и КНР уже много лет поступательно развиваются без каких-то спадов, сообщил в интервью URA.RU замдиректора по научной работе ИМЭМО РАН Александр Ломанов.
«Уникальная особенность наших отношений в том, что за все эти годы в них не было резких переломов — каких-то спадов, конфликтных ситуаций. Идет методичная работа, в которой год за годом появляется что-то новое, отношения становятся глубже и прочнее», — сказал китаист.
В китайских рейтингах отношений с зарубежными странами на первое место всегда ставится Россия, обратил внимание Ломанов. Это происходит несмотря на то, что Китай активно торгует со Штатами и Евросоюзом, но их ставят позади, добавил собеседник URA.RU.
Путин 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В Тяньцзине Путин стал участником 25-го саммита ШОС, а в Пекине будет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.