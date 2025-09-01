01 сентября 2025

В чем особенность отношений между Россией и Китаем

Китаист Ломанов: между Россией и КНР сложились уникальные отношения
Между Россией и КНР сложились особые отношения без резких переломов, отметил китаист Александр Ломанов
Между Россией и КНР сложились особые отношения без резких переломов, отметил китаист Александр Ломанов Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Китай всегда на первое место ставит отношения с Россией, а потом уже с США и ЕС. Отношения между РФ и КНР уже много лет поступательно развиваются без каких-то спадов, сообщил в интервью URA.RU замдиректора по научной работе ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

«Уникальная особенность наших отношений в том, что за все эти годы в них не было резких переломов — каких-то спадов, конфликтных ситуаций. Идет методичная работа, в которой год за годом появляется что-то новое, отношения становятся глубже и прочнее», — сказал китаист.

В китайских рейтингах отношений с зарубежными странами на первое место всегда ставится Россия, обратил внимание Ломанов. Это происходит несмотря на то, что Китай активно торгует со Штатами и Евросоюзом, но их ставят позади, добавил собеседник URA.RU.

Путин 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В Тяньцзине Путин стал участником 25-го саммита ШОС, а в Пекине будет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

