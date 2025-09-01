ШОС в лицах: главные фотографии лидеров на важнейшем саммите в Китае

В китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября прошел 25-й юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Участие в мероприятии приняли лидеры всех 10 государств-членов ШОС, а также руководители стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. В общей сложности на саммите присутствовали более 20 высокопоставленных делегатов. Главные кадры лидеров на важнейшем мероприятии в КНР — в фоторепортаже URA.RU.
Основными фигурами саммита стали президент России Владимир Путин, председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Центральное место в повестке заняли вопросы утверждения долгосрочной стратегии развития ШОС, углубления экономического сотрудничества и координации усилий в области безопасности на фоне растущей международной напряженности и введенных торговых ограничений со стороны США.
Главным итогом встречи стало принятие Тяньцзиньской декларации, в которой отражена согласованная позиция стран-участников по ключевым вопросам международной политики. В документе содержится однозначная критика односторонних принудительных мер, в том числе экономических, что фактически означает осуждение санкционной и тарифной политики США.
На месте событий работали корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. За актуальными новостями следите в специальном сюжете агентства.
