Путин проводит встречу с премьер-министром Непала на саммите ШОС

Ключевые вопросы международной повестки стран совпадают, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Непала Шармой Оли. Российский лидер заявил, что рад его видеть.

«Уважаемый господин премьер-министр (Непала Оли — прим. URA.RU) рад вас видеть. Обмениваться мнениями по важным вопросам», — заявил президент в эфире телеканала «Россия 24». Путин отметил, что хорошие дипломатические отношения между СССР и Непалом стали выстраиваться с 1956 года и через год будет юбилей.

Российский лидер указал, что ключевые вопросы международной повестки стран совпадают. Он также отметил возможное углубление и расширение взаимодействия стран во всех направлениях.

Встреча проходила на саммите ШОС. Мероприятие проходит с 31 августа по 1 сентября. На месте проведения саммита работают корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

