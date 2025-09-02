Суд запретил национализированному ЧЭМК уничтожать документы экс-владельца

Арбитражный суд Челябинской области запретил национализированному Челябинскому электрометаллургическому комбинату (ЧЭМК) уничтожать документы бывшего владельца, «Компании Эталон». Обеспечительные меры приняты в рамках судебного процесса.
«Заявление АО „Компания Эталон“ о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Запретить АО „ЧЭМК“ передавать третьим лицам, уничтожать, изменять документы АО „Компания Эталон“», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU.
На территории комбината истец арендовал комнату и кабинет площадью 21,2 и 19,5 кв метра. Нежилые помещения использовались для ведения хоздеятельности. Помещения находились по разным адресам: на улицах Российской, 36 и Героев Танкограда, 80П. Как отметил истец, 27 февраля 2024 года бывшее руководство запретило гендиректору «Компании Эталон» Александру Дудорову заезжать на территорию ЧЭМК и ограничило доступ в кабинет.
До июля того же года Дудоров писал письма, в которых просил предоставить доступ, но безрезультатно. Замруководителя ЧЭМК Серик Шайханов сообщил, что первичную бухгалтерскую документацию истца в марте изъял дознаватель УФСБ России по Челябинской области, другого имущества и документов общества на комбинате нет. В УФСБ Дудорову ответили, что документацию передали в полицию. Однако и там бумаг не обнаружилось. Полицейские, прекратив уголовное дело, вернули документы на комбинат.
В своем заявлении «Компания Эталон» потребовала возврата имущества. Также истец намерен через суд получить из полиции протокол изъятия. Третьими лицами к процессу фирма хочет привлечь как полицейских, так и Дудорова. Сам он в июле на пару с возглавляемой компанией подавал аналогичный иск, добиваясь от ЧЭМК возврата активов из чужого незаконного владения. Заявление тогда арбитраж вернул, поскольку инициаторы спора не предоставили всей истребованной документации. Суд просил подтвердить направление иска ответчику, предоставить договор аренды и другие бумаги.
«Компания Эталон» лишилась ЧЭМК в процессе национализации. В феврале 2024 года комбинат стал государственным. Выяснилось, что приватизация комбината прошла с нарушениями. Поскольку предприятия связано с поставками продукции оборонщикам, решения должны были приниматься федеральным правительством, а не челябинскими управлениями госструктур. Бенефициарами «Компании Эталон» остались Антиповы. Бизнесмены судятся с приставами из-за недвижимости, арестованной в счет взыскания с них убытков, причинных государству. Также был спор по поводу оценки акций «Компании Эталон», который завершился в пользу приставов.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. В пресс-службе ЧЭМК отметили, что процесс не комментируют, запрос в офис «Компании Эталон» остался без ответа.
