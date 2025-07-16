В Челябинске бывший владелец ЧЭМК потребовал вернуть активы

Владевшая до национализации Челябинским электрометаллургическим комбинатом (ЧЭМК) «Компания Эталон» потребовала в арбитражном суде региона вернуть имущество. По данным арбитража, вторым истцом является гендиректор компании.
«АО „Компания Эталон“, Дудоров Александр Николаевич обратились в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к АО „Челябинский электрометаллургический комбинат“. Истребуют имущество из чужого незаконного владения», — следует из сайта суда.
Суд иск зарегистрировал 7 июля и оставил без движения. Одной из причин стало отсутствие доказательств того, что копия иска направлена ответчику. Также суд затребовал документы по сути прозвучавших требований.
«Истцом не представлены доказательства, на которых он основывает свои исковые требования (договор аренды нежилого помещения от 16 ноября 2022, договор аренды нежилого помещения от 1 января 2024 года; доказательства того, что истребуемое имущество хранилось в нежилых помещениях, переданных по договорам аренды; надлежащим образом удостоверенные процессуальные документы прокураты Калининского района Челябинска, следственных органов, представленные в качестве приложения к иску)», — отмечено в документе. Перечень имущества не указан.
Дудоров возглавил «Компанию Эталон» в июне 2023 года. По данным базы СБИС, в ней руководитель является единственным сотрудником.
Инициировавшая спор компания являлась собственником ЧЭМК до февраля 2024 года, когда Генпрокуратура РФ добилась национализации предприятия. Поводом стали нарушения при приватизации: решение о ней должны были принимать федеральные органы власти в Москве, но сделано это было региональными отделениями в Челябинске. Бенефициарами являлись семьи Антиповых и Аристовых. Они попытались оспорить решения судов, но успеха не имели. Многочисленные суды продолжаются.
При подготовке материала URA.RU обратилось к сторонам спора за комментариями. На ЧЭМК процесс не комментируют. Истцы не ответили.
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