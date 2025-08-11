Суд отказался пересматривать цену акций бывших владельцев ЧЭМК Антиповых

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве отказался пересматривать стоимость акцией бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) «Компании Эталон». Пересмотр решения, принятого в феврале, ничего не дал.

«Решение Арбитражного суда города Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу Людмилы Антиповой — без удовлетворения», — отмечено в постановлении. Ответчиками по апелляции были приставы.

Спор возник вокруг оценки акций, стоимость которых оценщица Виктория Елохина из компании «Бизнес-Новация» определила в 17,977 млн рублей. Цена каждой бумаги составила рубль. Супруги Антиповы владеют ими неравномерно: 13,393 миллиона акций зарегистрированы на Людмилу, а 4,584 миллиона — на ее мужа Юрия.

Активы арестованы, что стало следствием признания неосновательного обогащения на 105 млрд рублей. За оценкой приставы обратились к специалистам, поскольку сами не обладают ни знаниями, ни полномочиями определять стоимость бизнес-активов.

На сегодня сайт суда содержит лишь резолютивную часть постановления. Как арбитраж аргументировал решение, станет известно позже. Документ вступил в силу, но в течение двух месяцев может быть обжалован.

До февраля 2024 года супруги Антиповы и их сыновья владели ЧЭМК, однако по требованию Генпрокуратуры РФ комбинат вернулся в госсобственность. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что приватизация ЧЭМК в 90-е годы была проведена с нарушениями, так как она не была согласована с федеральными властями в Москве. Их имущество арестовано, часть активов после оценки выставлена на торги. Представители семьи Антиповых ситуацию не комментируют.

