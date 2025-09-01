Челябинский ПВЗ превратили в кладбище домашних животных

Трупы и умирающих животных в Челябинске незаконно кремируют в ПВЗ
Умирающих животных кремируют прямо в ПВЗ
Умирающих животных кремируют прямо в ПВЗ

Трупы животных в Челябинске один из предприимчивых бизнесменов начал кремировать прямо в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Иногда на сжигание привозят умирающих животных и они ждут усыпления рядом с заказанными товарами. Об этой скандальной истории рассказал Давид Даллакян, сын известного челябинского ветеринара и основателя приюта для диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна. 

«Новость из разряда сенсационных и шокирующих. В одном из пунктов выдачи заказов оказался крематория для животных. Несанкционированный, естественно, но хозяин этой точки решил заняться двумя бизнесам в одном помещении», — рассказал об этой истории Давид Даллакян на своей странице в «ВКонтакте». 

По его словам, рядом с обычными товарами хранятся трупы умерших кошек и собак, а также урны с их прахом. Со слов работницы, обычно их привозят на кремацию полуживых.

Шокированные большим количеством трупов животных рядом с заказанными товарами, клиенты ПВЗ обратились в полицию. Заявление было зарегистрировано в отделе полиции Ленинский по городу Челябинку. По данному факту началась проверка.  

