Челябинский ПВЗ превратили в кладбище домашних животных

Трупы животных в Челябинске один из предприимчивых бизнесменов начал кремировать прямо в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Иногда на сжигание привозят умирающих животных и они ждут усыпления рядом с заказанными товарами. Об этой скандальной истории рассказал Давид Даллакян, сын известного челябинского ветеринара и основателя приюта для диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна.
«Новость из разряда сенсационных и шокирующих. В одном из пунктов выдачи заказов оказался крематория для животных. Несанкционированный, естественно, но хозяин этой точки решил заняться двумя бизнесам в одном помещении», — рассказал об этой истории Давид Даллакян на своей странице в «ВКонтакте».
По его словам, рядом с обычными товарами хранятся трупы умерших кошек и собак, а также урны с их прахом. Со слов работницы, обычно их привозят на кремацию полуживых.
Шокированные большим количеством трупов животных рядом с заказанными товарами, клиенты ПВЗ обратились в полицию. Заявление было зарегистрировано в отделе полиции Ленинский по городу Челябинку. По данному факту началась проверка.
