Собчак обратила внимание на жалобы сургутян о некачественной воде

Горводоканал Сургута (ХМАО) рекомендовал жителям временно отказаться от стирки белых вещей из-за ухудшения качества водопроводной воды. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте предприятия 1 сентября. В преддверии Дня знаний в городе выросло потребление воды — из-за этого изменилась скорость ее движения по трубам, и временно ухудшилось качество воды.
«В связи с подготовкой к Дню знаний водоразбор в городе Сургуте значительно увеличился, что может привести к изменению скорости воды в сетях холодного водоснабжения и привести к временному ухудшению качества ресурса. В случае ухудшения качества воды просим вас воздержаться от стирки белых вещей в стиральных машинках и проявить терпение», — говорится на официальном сайте Горводоканала. В ведомстве отметили, что показатели качества воды вернутся к установленным нормам после стабилизации функционирования системы холодного водоснабжения.
Проблемы с мутной и ржавой водой в некоторых районах Сургута фиксируются уже несколько лет, особенно в осенне-зимний период. Об этом местная жительница рассказала Ostorozhno Media. Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» пишет со слов сургутянки, что перерасчет за некачественный ресурс возможен лишь при личном заявлении и наличии лабораторных анализов воды, что, по мнению горожан, практически невозможно реализовать.
«По ее словам, после стирки в такой воде вещи и белье часто портятся, фильтры приходится менять в три-четыре раза чаще, чем в других регионах. А некоторые жители закупают привозную воду», — сообщается в паблике.
