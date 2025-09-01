Пожар в тюменской многоэтажке унес жизнь человека

Пожар произошел в квартире на 13-м этаже
В результате пожара погиб человек
В Тюмени вечером 1 сентября произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате которого погиб человек. Возгорание случилось в квартире на 13 этаже дома по адресу: улица Кремлевская, 112/1. О происшествии сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.
«В пожаре на улице Кремлевская погиб человек», — уточнили в telegram-канале ведомства. Сообщение о возгорании поступило около 21:00.
На место выехали три пожарных расчета, которые оперативно ликвидировали огонь на площади шести квадратных метров. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.
