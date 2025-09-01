В Свердловской области над северным горизонтом зафиксировали небольшое полярное сияние в виде красных лучей. Фотографиями явления поделились очевидцы.
«Небольшое полярное сияние в виде красных лучей над северным горизонтом наблюдается сейчас фотографически примерно до 57-й широты. Признаки начала ожидаемой в ближайшие ночи сильной геомагнитной бури пока отсутствуют», — поделилось сообщество «STARVISOR — Патруль ночного неба» в соцсети «ВКонтакте».
Появление сияния связано с возросшей солнечной активностью, однако признаков начала ожидаемой сильной геомагнитной бури пока не отмечается. Красное слабое сияние возникает из-за возбуждения атомов кислорода на больших высотах атмосферы. В отличие от привычного зеленого, оно появляется при менее мощной солнечной активности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!