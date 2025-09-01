01 сентября 2025

Полярное сияние украсило небо над Свердловской областью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полярное сияние — довольно редкое для Урала явление
Полярное сияние — довольно редкое для Урала явление Фото:

В Свердловской области над северным горизонтом зафиксировали небольшое полярное сияние в виде красных лучей. Фотографиями явления поделились очевидцы.

«Небольшое полярное сияние в виде красных лучей над северным горизонтом наблюдается сейчас фотографически примерно до 57-й широты. Признаки начала ожидаемой в ближайшие ночи сильной геомагнитной бури пока отсутствуют», — поделилось сообщество «STARVISOR — Патруль ночного неба» в соцсети «ВКонтакте».

Появление сияния связано с возросшей солнечной активностью, однако признаков начала ожидаемой сильной геомагнитной бури пока не отмечается. Красное слабое сияние возникает из-за возбуждения атомов кислорода на больших высотах атмосферы. В отличие от привычного зеленого, оно появляется при менее мощной солнечной активности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области над северным горизонтом зафиксировали небольшое полярное сияние в виде красных лучей. Фотографиями явления поделились очевидцы. «Небольшое полярное сияние в виде красных лучей над северным горизонтом наблюдается сейчас фотографически примерно до 57-й широты. Признаки начала ожидаемой в ближайшие ночи сильной геомагнитной бури пока отсутствуют», — поделилось сообщество «STARVISOR — Патруль ночного неба» в соцсети «ВКонтакте». Появление сияния связано с возросшей солнечной активностью, однако признаков начала ожидаемой сильной геомагнитной бури пока не отмечается. Красное слабое сияние возникает из-за возбуждения атомов кислорода на больших высотах атмосферы. В отличие от привычного зеленого, оно появляется при менее мощной солнечной активности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...