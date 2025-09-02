Организаторы раскрыли правила «Интервидения»

Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» утвердили новые правила для участников финального этапа. Соответствующий документ с официальным регламентом мероприятия был опубликован на сайте конкурса. Конкурсные песни должны быть в жанре поп-музыки, длиться от двух до трех минут и могут исполняться на любом языке мира. Кроме того, во время выступления на сцене одновременно разрешено находиться не более шести артистам.
В правилах особо подчеркивается, что несмотря на требование к стилю, приветствуется использование «этнических и фольклорных вставок и сэмплов», отражающих культурные особенности той страны, которую представляет музыкант. «Каждый участник может выбрать любой язык исполнения. Номер должен быть идентичен во всех репетициях и финале, а на сцене в момент выступления разрешается присутствие не более шести человек», — говорится в регламенте конкурса на официальном сайте.
Дополнительно сообщается, что песня для «Интервидения» должна быть выпущена не позднее года, предшествующего проведению финала. Допускается переработка ранее изданных композиций, если они адаптированы специально для конкурса.
В финале конкурса исполнение должно происходить «вживую под записанную фонограмму без вокала». Очередность выступлений стран будет определяться путем жеребьевки. Победителя выберет международное профессиональное жюри; зрительское голосование не предусмотрено. Композиция, набравшая наибольшее количество баллов, станет победителем «Интервидения».
В этом году финал «Интервидения» пройдет 20 сентября в Москве, участие в конкурсе подтвердили представители 19 стран, включая Китай, Индию, США и Египет. Победитель получит Кубок и денежный приз в размере 30 миллионов рублей, а российским участником станет певец Shaman. Ранее послами конкурса были выбраны Пелагея, Дима Билан, Клава Кока и группа Ay Yola.
