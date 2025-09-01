01 сентября 2025

Свердловские семьи со средним доходом не могут позволить себе ипотеку

Свердловская область оказалась в числе российских регионов, где семьи со средним доходом не могут позволить себе оформить семейную ипотеку на покупку стандартной квартиры. Всего в список вошел 41 субъект России.

«Согласно расчетам, в 41 одном регионе страны семья со средним доходом не способна комфортно обслуживать ипотеку на покупку квартиры площадью 50 квадратных метров. Например, это касается Севастополя, Краснодарского и Приморского краев, Белгородской, Амурской, Ростовской, Ленинградской, Московской, Калининградской, Самарской, Свердловской и Тюменской областей, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Крыма и Калмыкии», — сообщили изданию «Известия» эксперты центра «Аналитика. Бизнес. Право».

Эксперты объясняют ситуацию дисбалансом между доходами населения и стоимостью жилья, а также ограничениями по максимальной сумме кредита. Проблема характерна для регионов, где цены на недвижимость завышены. В их числе и экономически развитые области, где наблюдается несоответствие между уровнем доходов и стоимостью квадратного метра, например Свердловская область.

