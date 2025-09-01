В Свердловской области наступает осенняя погода

В Свердловской области 2 сентября будет прохладная погода без осадков. Все из-за гребня антициклона, который сместился восточнее и теперь простирается от Карского моря до центрального Казахстана. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.
«Во вторник погоду в Свердловской области продолжит определять гребень антициклона, который за сутки сместился несколько восточнее и теперь располагается на территории от Карского моря до центрального Казахстана. Так что ночь на 2 сентября по области вновь холодная с шансами на локальные заморозки. Во второй половине дня через область будет проходить атмосферный фронт, который последние два дня располагался над Южным Уралом... Через регион фронт пройдет посуху, отсутствие осадков определяется влиянием антициклона», — сообщил синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Причиной таких погодных условий стало взаимодействие антициклона и приближающегося циклона «Thomas». Влияние циклона станет заметно в регионе в среду и четверг.
Температура воздуха в Свердловской области ночью может опуститься до +1 на северо-востоке и до +7 на юго-западе. Днем столбик термометра покажет от +16 до +21 градуса тепла.
В Екатеринбурге во вторник ожидается переменная облачность, ночью температура составит +7…+9, днем воздух прогреется до +19 градусов. Ветер сменит направление с северо-восточного на юго-восточный, скорость усилится до 4–9 метров в секунду, отдельные порывы достигнут 11 метров в секунду.
