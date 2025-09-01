У свердловчанина забрали посылку с документами и фото фашистов

Запрещенный товар изъяли
У жителя Свердловской области изъяли документы, фото и альбомы фашистов, которые обнаружили в адресованной ему посылке из Германии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Возбуждено административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию). Правонарушителю грозит штраф и конфискация товара.», — пояснили там.
Атрибутику с запрещенной символикой мужчина заказал для личной коллекции. Подозрительную посылку обнаружили на таможне.
