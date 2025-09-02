У России скоро появится новое средство борьбы против беспилотников

Мантуров: российские лазерные системы для борьбы с дронами скоро выйдут в серию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заявление Мантурова о лазерных системах сделано в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке
Заявление Мантурова о лазерных системах сделано в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия в ближайшее время начнет активное применение лазерных систем для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров.

«У нас есть наработки, образцы, продукция уже поставляется в небольших объемах. Уверен, что в ближайшем будущем эти решения будут активно применяться», — сказал Мантуров в интервью для ТАСС.

Испытания перспективных лазерных комплексов прошли в июне 2025 года. Они станут частью универсальной системы ПВО России. Заявление сделано в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Российская микроэлектронная промышленность в настоящее время эффективно обеспечивает потребности гражданской и оборонной отраслей страны, заявил Мантуров. По его утверждению, ведущие отечественные предприятия, в числе которых «Микрон» и «НМ-Тех», в полном объеме осуществляют поставки требуемой продукции, полностью удовлетворяя запросы потребителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия в ближайшее время начнет активное применение лазерных систем для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров. «У нас есть наработки, образцы, продукция уже поставляется в небольших объемах. Уверен, что в ближайшем будущем эти решения будут активно применяться», — сказал Мантуров в интервью для ТАСС. Испытания перспективных лазерных комплексов прошли в июне 2025 года. Они станут частью универсальной системы ПВО России. Заявление сделано в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке. Российская микроэлектронная промышленность в настоящее время эффективно обеспечивает потребности гражданской и оборонной отраслей страны, заявил Мантуров. По его утверждению, ведущие отечественные предприятия, в числе которых «Микрон» и «НМ-Тех», в полном объеме осуществляют поставки требуемой продукции, полностью удовлетворяя запросы потребителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...