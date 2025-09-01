В новый пермский зоопарк требуются киперы. Это люди, которые ухаживают за животными, чистят их вольеры, кормят и ухаживают. Корреспондент URA.RU пришел на один день в зоопарк и в рамках рубрики «Проверено на себе» поработал кипером. О том тяжело ли это, какие есть плюсы и какие минусы — читайте в материале ниже.
Кто такой кипер
Кипер — человек, находящийся в непосредственном контакте с животными, на которых приходят посмотреть посетители. Он чистит вольеры, меняет воду, дает корм. В общем, делает все, чтобы животным было комфортно и хорошо. Это не самый легкий, но очень благодарный труд, ведь когда еще вы сможете покормить бурого медведя, погладить гималайского тара или покормить с рук пятнистых оленей.
График
Вообще, киперы работают, как и многие — пять дней в неделю и два — отдыхают. Но, как признались мне сами сотрудники зоопарка, они часто выходят трудиться в свои выходные дни. Во-первых, это контакт с животными, ведь многие из них привязаны к своим «кормильцам», во-вторых, все эти смены оплачиваются в двойном размере. Но главное, как признался кипер Егор, с которым мы провели день, это забота о животных. «Они ведь ждут. Они привыкают к нам. Это важно и им, и нам».
Перед работой
Нас встретили возле служебного входа. Тут все строго, пройти на территорию можно только по специальному пропуску. После этого мне выдали фирменную одежду сотрудника пермского зоопарка. К слову, она оказалась весьма качественной и очень удобной. В такой ходят киперы, зоологи, сотрудники кормокухни (те, кто готовят еду для животных) и другой персонал. От обуви я отказалась. Впоследствии пожалела о своем решении, так как кроссовки пришлось стирать — уж очень «ароматные» они стали после уборки вольеров.
Работа
Киперы делятся на зоны обслуживания животных. Так, к примеру, за хищниками и хищными птицами ухаживают одни люди, за копытными другие. Нас определили к копытным. За день мы должны были убрать вольеры и покормить самых разных животных. Это и винторогие козлы, и пятнистые, и даже северные олени, а также гималайские тары и другие редкие животные. Зона ответственности киперов может меняться. «Я как-то кормил пуму, это был незабываемый опыт!», — признался Егор, с которым мы работали.
Вольеры
Во-первых, меня поразил масштаб! Служебная территория просто огромна! Это широкие дороги, по которым сотрудники ездят на специальных мини-мобилях. Внутри все полностью автоматическое — одно нажатие кнопки и можно закрыть или открыть любую дверь, будь то вход во внутренний вольер или дверь между ними. Вся работа киперов проводится со строгим соблюдением техники безопасности.
Нам провели инструктаж, объяснили, что можно делать, а чего нельзя. Например, посетителям строго запрещено кормить животных, это могут делать только сотрудники зоопарка. Это сделано в первую очередь для здоровья животных, ведь норма еды строго рассчитана для каждого, кто содержится в вольерах. Поэтому, если вам придет в голову угостить кого-то морковкой или кинуть в вольер яблоко, забудьте про это — это запрещено.
Альпака
Альпака — милейшие копытные, которые нравятся всем без исключения. Оказывается, что у нас в зоопарке есть один самец по имени Эдуард и несколько самок, включая малютку Кляксу. Сначала мы пошли к самкам. Убрали старую (вчерашнюю) листву и ветки, подмели полы, все это вывезли в специальные контейнеры. Дамы были безумно дружелюбны и буквально облизали нашего фотографа. Самец же громко фыркал и поднимал хвост, когда видел меня — позже выяснилось, что это его ритуал из «брачных игр». Понравилась, стало быть.
После того как внутренние помещения вольеров убраны, мы перешли во внешние — именно их видят посетители, когда приходят. Тут надо убрать все фекалии и поменять воду. Иногда это непросто, но в целом было очень интересно.
Винторогие козлы и гималайские тары
Козлы меня просто поразили! В стае есть возрастной самец. Он внимательно наблюдал за всеми нашими действиями. Не приближался, но, как предупредили сотрудники зоопарка, эти животные могут побежать на тебя — тогда надо просто успеть отойти в сторону. Пока работали во внутреннем вольере, козлята прыгали, скакали и даже давали себя потрогать, хоть они и очень пугливы.
Гималайские тары — отдельный вид восхищения. Они величавы, горды и тоже пугливы. Среди всех, кто содержится в нашем зоопарке, есть только одна контактная самка — Мимоза. Она без стеснения подходила, чтобы ее погладили, была очень мила и доверчива. С каждым животным киперы разговаривают. Это важный момент работы — ведь животные узнают запах и голос человека, с которым контактируют.
Пятнистые олени
Эти ребята вызвали просто наш восторг. И я, и фотограф буквально влюбились в них. Абсолютно дружелюбные и очень любопытные животные. Их кормят яблоками и травой. Когда мы пришли, то все они гуляли во внешнем вольере. Почти сразу олени подошли к нам, ведь они знают, что раз пришел сотрудник в форме, то он даст тебе еду! Без страха, стеснения и неловкости они ели яблоки с наших рук. Большинство яблок раскидываются по территории их вольера, так что пришлось вспомнить школу и активно раскидать целую коробку фруктов. Было очень увлекательно.
Северные олени
Этих ребят нам погладить не удалось. Они весьма нервничали, когда мы пришли к ним и хотели есть. Чтобы прибрать их вольеры, животных перегнали на улицу, а двери во внутреннюю часть закрыли. После этого мы положили им веники, так как они питаются листвой и дали специальный набор, полученный перед этим с кормовой кухни. В тазу были овес, крупа и вареный картофель. Картофель размяли, перемешали все это с крупой и овсом, а после — высыпали в специальные кормушки. Когда запустили оленей, то они сразу стали есть. Еще они забавно «фыркают».
Питание всех животных организовано строго по графику. Их кормят в одно и то же время каждый день. Так создается стабильность для их психики и контакт между человеком и животным.
Рыси и тигрица
Семейство рысей нам покормить не разрешили, но позволили присутствовать. Хищники очень привязаны к своим кураторам-зоологам. В назначенное время зоолог Анна приехала с уже готовой едой к вольерам. Рысей, как и тигрицу кормят курицей и свининой, иногда дают кроликов. Все мясо проходит строгий контроль и закупается по определенным стандартам. Здоровье животных — всегда в приоритете.
Майя
Мама молодых рысят Майя живет в пермском зоопарке с 2018 года. Перед обедом ее курицей заманили во внутренний вольер. Зоолог Анна закрыла дверь и только после этого вынесла миску с мясом во внешний вольер к котятам. После этого дверь Милы была открыта, и она пошла лакомиться обедом. Правда, не сразу. Пока она была внутри, громко мурчала и всячески пыталась показать, что это ее территория и она тут хозяйка.
Афина
Тигрица Афина, как нам рассказали сотрудники зоопарка, весьма стеснительная барышня. Она уже давно переехала, но к людям пока выходить не торопится. Нас она встретила сначала суровым взглядом, а потом буквально глазами просила уйти, чтобы пообедать в тишине и спокойствии. На обед у нее была свинина и курица. Мясо в вольер для кормления может класть только зоолог. Она постоянно разговаривает с ней и хвалит. Афина Анну слушается и реагирует на ее слова. Создается впечатление, что это не огромная тигрица перед тобой, а просто кошка! Поразительно.
Итоги
К сожалению, невозможно за один день покормить всех животных. А хищники и вовсе контактируют, как правило, с одним сотрудником. Именно поэтому мы н наблюдали за кормлением бурых медведей — для их психики лучше, чтобы они общались только со знакомым им человеком.
В остальном, смело могу сказать, что это лучшая работа из всех. Да, она затратна физически. Да, надо привыкнуть к запахам. Но у всего этого есть один самый главный плюс, который перевешивает все минусы и тяготы — отклик от животных. Тот момент, когда «Бэмби» ест у тебя яблоки с рук или когда тигрица взглядом просит уйти — незабываем! Теперь я знаю, чем займусь, когда выйду на пенсию — пойду работать в зоопарк!
