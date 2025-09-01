Крупный челябинский мясокомбинат не сможет поставить партию колбасы в Среднюю Азию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предприятие проверяло свой товар еще в феврале.
«Крупный производитель региона планировал экспорт колбасных изделий в страну Средней Азии. Предприятие представило надзорному органу протоколы лабораторных исследований, проведенных в феврале», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве.
Контроль перед отправкой прошел 1 сентября. Проверялась партия товара, предназначенного для экспорта. В Россельхознадзоре заметили: исследование семимесячной давности не может считаться действительным для оценки свежести и безопасности продукции, выработанной позже.
В итоге специалисты Россельхознадзора отобрали пробы для дополнительного лабораторного тестирования. Решение о разрешении экспорта будет принято только после получения актуальных данных по качеству и безопасности продукции.
