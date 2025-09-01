01 сентября 2025

Экспорт челябинской колбасы в Среднюю Азию попал под запрет. Фото

Челябинская колбаса попала под запрет из-за отсутствия лабораторных проверок
Челябинская колбаса попала под запрет из-за отсутствия лабораторных проверок

Крупный челябинский мясокомбинат не сможет поставить партию колбасы в Среднюю Азию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предприятие проверяло свой товар еще в феврале.

«Крупный производитель региона планировал экспорт колбасных изделий в страну Средней Азии. Предприятие представило надзорному органу протоколы лабораторных исследований, проведенных в феврале», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве.

Контроль перед отправкой прошел 1 сентября. Проверялась партия товара, предназначенного для экспорта. В Россельхознадзоре заметили: исследование семимесячной давности не может считаться действительным для оценки свежести и безопасности продукции, выработанной позже.

В итоге специалисты Россельхознадзора отобрали пробы для дополнительного лабораторного тестирования. Решение о разрешении экспорта будет принято только после получения актуальных данных по качеству и безопасности продукции.

Россельхознадзор отобрал пробы колбасы на лабораторные испытания
Россельхознадзор отобрал пробы колбасы на лабораторные испытания
Фото:

