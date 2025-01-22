Mash: осужденный Игорь Стрелков просится на свободу

Суд отказался освобождать из колонии бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, который отбывает срок за призывы к экстремизму. По данным Mash, это решение связано с отрицательной характеристикой осужденного.
«Стрелков стоит на профилактическом учёте как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию, вину не признаёт, в содеянном не раскаялся, не считает труд средством исправления, поддерживает неопределённо настроенную часть осужденных», — цитирует Mash фрагмент характеристики на Стрелкова. Она опубликована в telegram-канале.
Там же сказано, что цель исправления экс-министром обороны ДНР не достигнута. Администрация исправительной колонии №5 Кирово-Чепецка, где Стрелков отбывает наказание, не уверена в том, что заключенный не совершит преступление повторно.
В январе 2024 года Стрелков был приговорен Мосгорсудом к четырем годам колонии за экстремистские призывы. Позже стало известно, что его могут лишить УДО из-за обнаружения в его тумбочке таблеток. Сообщалось, что ему их разрешили пронести.
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