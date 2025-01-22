Mash: осужденный Игорь Стрелков просится на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стрелкову отказали в замене наказания на более мягкое
Стрелкову отказали в замене наказания на более мягкое Фото:
новость из сюжета
Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме

Суд отказался освобождать из колонии бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, который отбывает срок за призывы к экстремизму. По данным Mash, это решение связано с отрицательной характеристикой осужденного. 

«Стрелков стоит на профилактическом учёте как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию, вину не признаёт, в содеянном не раскаялся, не считает труд средством исправления, поддерживает неопределённо настроенную часть осужденных», — цитирует Mash фрагмент характеристики на Стрелкова. Она опубликована в telegram-канале. 

Там же сказано, что цель исправления экс-министром обороны ДНР не достигнута. Администрация исправительной колонии №5 Кирово-Чепецка, где Стрелков отбывает наказание, не уверена в том, что заключенный не совершит преступление повторно. 

В январе 2024 года Стрелков был приговорен Мосгорсудом к четырем годам колонии за экстремистские призывы. Позже стало известно, что его могут лишить УДО из-за обнаружения в его тумбочке таблеток. Сообщалось, что ему их разрешили пронести.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд отказался освобождать из колонии бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, который отбывает срок за призывы к экстремизму. По данным Mash, это решение связано с отрицательной характеристикой осужденного.  «Стрелков стоит на профилактическом учёте как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию, вину не признаёт, в содеянном не раскаялся, не считает труд средством исправления, поддерживает неопределённо настроенную часть осужденных», — цитирует Mash фрагмент характеристики на Стрелкова. Она опубликована в telegram-канале.  Там же сказано, что цель исправления экс-министром обороны ДНР не достигнута. Администрация исправительной колонии №5 Кирово-Чепецка, где Стрелков отбывает наказание, не уверена в том, что заключенный не совершит преступление повторно.  В январе 2024 года Стрелков был приговорен Мосгорсудом к четырем годам колонии за экстремистские призывы. Позже стало известно, что его могут лишить УДО из-за обнаружения в его тумбочке таблеток. Сообщалось, что ему их разрешили пронести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...