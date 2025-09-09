09 сентября 2025

Крупный пермский завод ищет топ-менеджера на зарплату 200 тысяч

Пермский завод, который выкупил «Курганприбор», ищет заместителя директора
На заводе требуется управлять имуществом и учитывать материальные ценности
На заводе требуется управлять имуществом и учитывать материальные ценности

На бывший пермский завод имени Дзержинского, который в настоящее время сменил собственника и перешел под контроль АО «НПО „Курганприбор“, требуется заместитель директора по имуществу. Заработная плата — от 227 тысяч рублей до вычета налогов.

«Требуется заместитель директора по имуществу. Обязанности: руководить разработкой проектно-сметной документации, составлением заявок на строительные материалы и оборудование, обеспечивать хозяйственное обслуживание помещений и территории, вести прием, хранение, отгрузку и учет товарно-материальных ценностей. Зарплата — от 227 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии на сайте HeadHunter.

Рассматриваются кандидаты с высшим техническим образованием и стажем работы на машиностроительном предприятии на руководящих должностях не менее пяти лет. Резюме кандидатов обещают рассмотреть в течение 10 дней.

Завод «Курганприбор» выкупил пермский ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» в прошлом году. За предприятие, которое 20 лет находилось около банкротном состоянии, было выплачено 725 млн рублей. После захода «Курганприбор» число работающих на ЗиД выросло с 800 до почти 2000 человек. Также был увеличен объем производства. За год он вырос с одного до двух миллиардов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми в августе 2025 года лидерами по уровню заработной платы среди открытых позиций стали должности старшего электромонтера с окладом 95 тысяч рублей в месяц и наладчика станков ЧПУ — 90 тысяч рублей. Также топ высокооплачиваемых вакансий региона вошли кредитный менеджер и оператор станков.

