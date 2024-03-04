На «Курганприборе» рассказали о планах на выкупленный пермский завод

На пермском предприятии «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского», который выкупил «Курганприбор», планируют модернизировать производственные площади и увеличить число работников для выполнения задач по гособоронзаказу. Об этом URA.RU рассказал заместитель гендиректора предприятия «Курганприбор» Александр Маклыгин.
«На пермском заводе имени Дзержинского из 240 тысяч квадратных метров площадей активно используется пока только порядка 40 тысяч. Нам предстоит модернизация производств, ремонты и переоборудование. К тому же, предприятия имеет действующий гособоронзаказ. Для выполнения задач нужно будет людей набирать. Над этим уже идет интенсивная работа, верстаются планы», — рассказал Маклыгин. Сейчас на заводе работает порядка тысячи сотрудников.
Ранее URA.RU писало, что «Курганприбор» выкупил пермский машиностроительный завод за 725 млн рублей. Договор купли-продажи между конкурсным управляющим машзаводом Львом Шляпиным и компанией из Кургана был заключен в конце прошлого года. До этого предприятие долгие годы находилось в околобанкротном состоянии. Пермский завод также пытался купить «ПСК „Спецпректстрой“», однако сделка была расторгнута из-за того, что у компании не оказалось прав на работу с секретной информацией.
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