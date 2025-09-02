02 сентября 2025

Жители ХМАО массово отказываются от покупки загородных домов

Югорчане предпочитают квартиры вместо загородных домов
Югорчане предпочитают квартиры вместо загородных домов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упал спрос на загородном рынке. Югорчане прежде всего заинтересованы в покупке квартир, а приобретение другой недвижимости покупатели откладывают, рассказали URA.RU в компании «Этажи».

«Чтобы продать, хорошие скидки предлагают. Люди решают острые квартирные вопросы в условиях кризиса на рынке. Поэтому больших инвестиций в ненужную недвижимость сейчас не делают. У кого-то деньги в депозитах. А кто планирует расширяться за счет кредитов, ждут более выгодных условий на рынке», — поясняет эксперт филиала компании в Нижневартовске Александр Лещев.

Небольшие и самые доступные дачи, судя по информации на сайтах онлайн-объявлений, в Югре можно найти за 400-600 тысяч рублей. Прежде всего это сезонная недвижимость в дачных кооперативах с жильем в 20-40 квадратов и участками примерно до 5-7 соток.

«Спрос на загородное строительство некую стабильность имеет по количеству сделок. Но большого ажиотажа тоже нет», — отмечает риелтор.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали выставлять на продажу дачи за 100 тысяч рублей. Дешевая недвижимость встречается как в крупных, так и небольших городах региона.

