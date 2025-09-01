Циклон «Томас» принес дожди и грозы в Пермский край

Начиная со 2 сентября и до конца рабочей недели на формирование погодных условий в Пермском крае будет оказывать влияние циклон «Томас», который перемещается с территории Татарстана через Башкирию в сторону Южного Урала. Особенностью данного циклона стало то, что накануне он спровоцировал чрезвычайно интенсивные осадки в отдельных районах Вологодской области. За сутки там выпало до 94 мм осадков, что соответствует почти 15% годовой нормы и значительно превышает среднюю месячную норму сентября.
«В Пермском крае также прогнозируется существенное количество осадков — до 40 мм за рассматриваемый период. Однако точное распределение зон наиболее сильных дождей пока остается неизвестным», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.
В южных районах края 2 и 5 сентября ожидается приток теплого воздуха вслед за теплым фронтом. Благодаря поступлению теплой и влажной воздушной массы ночные температуры окажутся выше характерных для сентября значений — до +15°, однако дневное потепление будет сдерживаться облачной погодой. Тем не менее, в дневные часы в южных районах и в Перми столбики термометров могут подняться до +17…+21°, а в пятницу возможно кратковременное повышение до +23°. Не исключены грозовые явления.
В северных районах Пермского края будет заметно прохладнее: 3–4 сентября из-за затяжных дождей дневная температура не превысит +13…+16°. Однако начиная с пятницы влияние циклона на эти территории ослабеет, что приведет к постепенному повышению температуры — к выходным ожидается потепление до +20°.
