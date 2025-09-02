Суд арестовал имущество крупнейшего нотного хранилища России

Перовский суд Москвы наложил арест на все имущество ООО «Музыкальное издательство „Музыка“, а также аффилированного с ним ООО „Издательство „Гамма-Пресс“. Речь идет о крупнейшем в России нотном хранилище, обладающем уникальной коллекцией музыкальных изданий.
«Наложить арест на все недвижимое и движимое имущество, принадлежащее на праве собственности ООО „Музыкальное издательство „Музыка“, ООО „Издательство „Гамма-Пресс““, — сказано в определении суда, передает РИА Новости. Аресту также подверглись транспортные средства, доли и акции юридических лиц, и объекты интеллектуальной собственности.
В определении суда отдельно подчеркивается, что руководству компаний запрещается выплачивать дивиденды, выводить денежные средства, а также совершать сделки, связанные с перераспределением активов. Вместе с тем, суд разрешил продолжать выплаты кредиторам, рассчитываться с контрагентами и выплачивать заработную плату сотрудникам. Кроме того, руководство не вправе ухудшать положение работников, в том числе увольнять их или изменять условия трудовых договоров. Перовский суд также наложил запрет на любые юридически значимые действия в отношении интеллектуальной собственности издательств.
Инициатором судебного процесса выступила Генеральная прокуратура РФ. Ведомство требует возвращения имущества крупнейшего нотного издательства в собственность государства. Издательство «Музыка» ведет свою историю с 19 века и обладает богатейшим собранием многотомных нотных изданий. В августе 2004 года предприятие было преобразовано в ФГУП «Издательство „Музыка“ и передано в ведение министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В марте того же года директором издательства был назначен Марк Зильберквит. Его должность предполагала отказ от предпринимательской деятельности, однако чиновники обвиняют его в противоправном захвате государственного имущества.
Зильберквит осуществил масштабную оцифровку печатных тиражей нотных изданий, оформил авторские права на эти произведения и ограничил их свободное использование в России, запретив бесплатный доступ к уникальным материалам. После этого, утверждает надзорное ведомство, он начал заключать коммерческие контракты на печать музыкальной литературы. Ответчиками по иску выступают супруги Марк и Елена Зильберквит, обладающие гражданством США, а также Анастасия Юргенсон — дочь их делового партнера. Слушания по иску Генпрокуратуры назначены на 11 сентября.
