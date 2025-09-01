01 сентября 2025

В Аше под суд отдали водителя, насмерть сбившего маленького ребенка на переходе

В Аше Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего водителя, который сбил маму с четырехлетним ребенком на переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона. Ребенок от полученных травм умер в больнице. 

«Уголовное дело возбуждено по пункту „б“ части четвертой статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения). Обвинительное заключение направлено в Ашинский городской суд для принятия решения по существу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Авария произошла 30 июня. Водитель двигался по улице Мира с огромной скоростью и сбил на пешеходном переходе 24-летнюю женщину с ребенком. После ДТП водитель скрылся, но был задержан в течение двух часов. Его местонахождение установили сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Ашинскому району. Мужчина был задержан полицейскими.

В результате ДТП мальчик получил множественные переломы, от которых скончался в больнице. Мама ребенка была госпитализирована с тяжелыми травмами.

