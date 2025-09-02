В Челябинск приехал министр образования Кравцов. Фото, видео

Сергей Кравцов посетил передовую школу в Челябинске
Сергей Кравцов посетил передовую школу в Челябинске Фото:

В Челябинск приехал министр образования РФ Сергей Кравцов. Как сообщил с места событий корреспондент URA.RU, первой точкой работы министра в Челябинске, стала школа в микрорайоне «Ньютон».

«Визит в город Кравцов начал с посещения школы в микрорайоне „Ньютон“. Здесь его ждали губернатор Алексей Текслер, мэр Челябинска Алексей Лошкин и депутат Госдумы Яна Лантратова», — сообщает корреспондент агентства.

Министр пообщался с учениками школы, спросил, нравится ли им физика и школа в целом. Школьники на оба вопроса ответили утвердительно. Также Кравцов осмотрел современные станки, работе на которых дети учатся во время уроков труда.

Образовательный центр «Ньютон» рассчитан на 1550 мест. Дополнительным образованием в образовательном центре охвачены 1782 обучающихся. С 1 сентября здесь функционирует «Губернаторский инженерный класс».

