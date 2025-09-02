Сбежавших из екатеринбургского СИЗО-1 Александр Ч. и Иван К. (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в федеральный розыск. Арестанты появились в базе данных МВД России.
«Разыскивается по статье УК», — следует из основания для розыска каждого беглеца. Представители силовых ведомств пока воздерживаются от официальных комментариев относительно деталей происшествия.
Побег произошел 1 сентября 2025 года. Вскоре после инцидента силовые структуры были приведены в состояние повышенной готовности, а на месте начались масштабные поисковые мероприятия. Согласно сведениям источников, заключенные могли ожидать рассмотрения апелляционных жалоб либо этапирования в исправительные учреждения для дальнейшего исполнения приговора.
Александр Ч. и Иван К. находились под арестом с мая 2023 года. Они осуждены по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Подробнее о побеге — в отдельном сюжете URA.RU.
