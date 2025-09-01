Что известно об арестантах, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге

Из СИЗО Екатеринбурга сбежали два террориста, их ищут спецслужбы
В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта

Сбежавшие из екатеринбургского СИЗО-1 Александр Ч. и Иван К. (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) осенью прошлого года были осуждены за попытку поджога военкомата. Все, что известно об уголовном деле и побеге, — в сбойке URA.RU.

Кто устроил побег

По данным источника URA.RU, Александр родился в 2000 году в Нижних Сергах. У него есть ребенок. До задержания мужчина работал монтажником. Ивану — 25 лет, он родом из Кировграда. Тоже трудился монтажником.

Уголовное дело

Силовики задержали мужчин в мае 2023 года. По версии следствия, парни пытались поджечь здание военкомата Кировского и Октябрьского районов. Они пришли туда с канистрой с бензином, но их заметил полицейский, который охранял военкомат.

Он скрутил Александра и Ивана и вызвал спецслужбы. После этого их доставили в ФСБ на допрос. 7 мая суд отправил фигурантов под стражу. Во время следствия выяснилось, что молодые люди могут быть сторонниками признанной террористической и запрещенной на территории РФ организации, и якобы работали по указке украинских спецслужб.

В октябре 2024 года Центральный окружной военный суд вынес приговор. Известно, что Иван получил 9,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Александр должен был отсидеть семь лет. В СИЗО-1, по неофициальным данным, они ждали этапирования в колонию.

Побег

О ЧП в изоляторе стало известно днем 1 сентября. В свердловском ГУФСИН тему не комментируют. Сотрудники СИЗО временно не пускают внутрь адвокатов, которые пришли к доверителям. Об этом URA.RU рассказали несколько юристов.

Сейчас на розыск беглецов ориентированы силовики Екатеринбурга. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.

