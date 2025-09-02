В Екатеринбурге почтят память легендарного уральского «нового Сергея Есенина»

В Екатеринбурге с 5 сентября стартует культурная программа, посвященная уральскому поэту Борису Рыжему. В честь дня рождения «нового Сергея Есенина», который литератор отметил бы 8 сентября, пройдут спектакли, экскурсии и многое другое. Подробнее — в афише URA.RU.
Пешеходная экскурсия «Центр Бориса Рыжего» (16+)
Для горожан устроят прогулку по знаковым местам в жизни и творчестве культового поэта. Участники экскурсии побывают возле Горного университета, в парке «Зеленая роща» рядом с квартирой родителей. Старт от редакции журнала «Урал» 6 сентября в 13:00, билеты — 500 рублей.
Спектакль «Б. РЫЖИЙ» (16+)
В Камерном театре покажут премьерную постановку по стихам поэта. Зрители увидят историю жизни Рыжего вплоть до трагического дня. Спектакль покажут 6 сентября в 16:00 и 19:00, билеты — от 800 рублей.
Поэтический «Рыжий марафон» (12+)
Музей «Литературная жизнь Урала ХХ века» проведет ежегодный свободный микрофон, где поклонники поэта смогут прочитать его стихи. Мероприятие пройдет 6 сентября в 20:00, вход свободный, нужна лишь регистрация.
Поэтическая арт-акция в трамвае (16+)
На трамвайной остановке «Цирк» в сторону Вторчермета устроят перформанс. Следом можно отправиться на экскурсию по Вторчермету, где жил Борис Рыжий. Акция пройдет 7 сентября в 15:00, вход по билету в трамвай, экскурсия оплачивается отдельно (500 рублей), она начнется в 16:00.
Концерт «Я тоже стану музыкантом» (16+)
На Летней эстраде парка Литературного квартала прозвучат песни на стихи поэта, но они будут в бардовской или рок-обработке. Среди хедлайнеров числятся бард Андрей Краморенко, директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников, музыкант из группы «Авангард Леонтьев» Алексей Шестаков, олеголегоwitch, группа «Дзинь». Также выступят ведущие артисты Свердловского театра драмы Евгений Бушуев и Евгения Бурмака, они покажут отрывок из спектакля «Камень». Концерт пройдет 7 сентября в 17:00, билеты — 500 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!